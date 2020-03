Coronavirus, ministro Gualtieri: bonus da 600 euro esteso anche ad aprile, pronte nuove misure per le imprese

Coronavirus, pronti ad estendere anche al mese di aprile il bonus da 600 euro previsto nel decreto Cura Italia per i lavoratori autonomi, stagionali, per le Partite Iva. E' quanto annuncia il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che parla anche di nuove misure per le imprese. Una materia, quella degli aiuti a lavoratori e imprese a fronte della crisi sanitaria, in costante evoluzione, a seconda di come si metterà l'epidemia.

Il ministro Gualtieri garantisce che il governo è "pancia a terra" per dare attuazione al decreto, per cui si è anche tenuto un "vertice con Conte". L'auspicio è che l'Italia sia la "prima a uscire" dall'emergenza, mentre per i prossimi interventi è "importante" la decisione Ue di poter destinare "tutte le risorse dei Fondi strutturali per queste misure. Quindi avremo diversi miliardi ad aprile che potremo utilizzare per prorogare alcune misure, avviare dei meccanismi di ristoro e via dicendo".