Coronavirus, scuola: al vaglio ipotesi chiusura definitiva. Tutti promossi? Cosa dice la ministra Azzolina

Coronavirus, la chiusura delle scuole e delle università si protrarrà sicuramente oltre il 3 aprile. La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo venerdì 20 marzo a Radio Anch'io su Rai Radio 1, ha ribadito che si stanno prendendo in considerazione diverse ipotesi in merito alla ripresa dell'attività, compresa quella di tornare a scuola direttamente a settembre, per il nuovo anno scolastico 2020-2021. "Gli scenari li stiamo prendendo in considerazione un po' tutti - ha spiegato la ministra - Di certo le scuole riapriranno solo quando avremo la certezza che studenti e personale potranno rientrare in assoluta sicurezza". L'ipotesi di una chiusura totale sembra quasi inevitabile.

"L'anno scolastico sarà comunque salvo", ha assicurato Azzolina. I primi a rientrare in classe potrebbero essere gli studenti dell'ultimo anno di terza media e superiori, per i rispettivi esami di fine ciclo. La Maturità dovrebbe iniziare con la prima prova il 17 giugno ma se l'epidemia dovesse prolungarsi le prove potrebbero slittare a settembre. "Sulla Maturità - ha puntualizzato la ministra - stiamo pensando a diverse soluzioni, il Ministero si sta preparando a tutte le eventualità".

Sull'ipotesi tutti promossi, invece, la ministra ha già avuto modo di esprimere, nei giorni scorsi, la sua contrarietà al 6 politico. Ora si aspettano conferme.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/home/1530431/coronavirus-ministro-scuole-chiuse-esame-di-stato-sei-politico-maturita.html