Coronavirus, il virologo Pregliasco a Sky Tg24 su quanto durerà: "Previsioni difficili, possibili ritorni"

Coronavirus, quanto tempo durerà questa emergenza? A tentare di dare una risposta, in collegamento con Sky Tg24, è il virologo Fabrizio Pregliasco. "Ci sono dei modelli matematici, ma ognuno ha dei margini di errore - ha spiegato - È difficile dare previsioni, ci vuole ancora un po' di tempo. Io credo che, nei prossimi giorni, sentiremo ancora un bollettino di aumento dei numeri di casi di contagio, ma ritengo che questa settimana sia cruciale per capire quello che dovrebbe succedere, se noi italiani riduciamo il più possibile i contatti, ossia una riduzione dei contagi". Per Pregliasco ne avremo fino a maggio-giugno, con possibilità di ritorni. "Fondamentale però - puntualizza - sarà capire come sta influendo la limitazione dei contatti".