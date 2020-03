Coronavirus, trattenere il respiro per 10 secondi per verificare contagio, il virologo Pregliasco: una bufala

Coronavirus, circola sui social un consiglio da parte di "esperti" di Taiwan che suggeriscono di fare una semplice verifica per sapere se il virus è in circolazione. "Fai un respiro profondo e trattieni il respiro per più di 10 secondi. Se lo completi con successo senza tossire, senza disagio, senso di apprensione, ciò dimostra che non vi è fibrosi nei polmoni, indicando sostanzialmente nessuna infezione. Fai il controllo ogni mattina in un ambiente con aria pulita". Il virologo Fabrizio Pregliasco, intervistato da Sky Tg24, parla di una bufala terrificante. "Purtroppo - ha sottolineato - in questo periodo di fake sui social ne stanno girando parecchie". Il sistema più affidabile per verificare la presenza del virus resta il tampone.