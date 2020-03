Coronavirus, App per tracciare spostamenti. Ministra Pisano: stiamo valutando se utile a salvare vite umane

Coronavirus, una App per tracciare i positivi e seguirne gli spostamenti, così come stanno facendo in Corea. "Tecnicamente è possibile ma sarebbe uno strappo alla regole che ispirano il nostro ordinamento sulla tutela della privacy", ha detto al quotidiano La Stampa la direttrice del servizio di polizia postale, Nunzia Cardi. Il ministero dell'Innovazione sta valutando la cosa. "Geolocalizzazione? Dobbiamo proteggere la privacy e proteggere la salute. Dobbiamo capire se il tracciamento è utile per salvare vite umane", ha detto la ministra Paola Pisano, intervenuta ai microfoni di Radio 24, in merito alla possibilità di introdurre un'applicazione che tracci i movimenti delle persone per contrastare la diffusione del Coronavirus. "Non stiamo ragionare su come tracciare spostamenti ma se tracciare sia la risposta giusta per salvare vite umane", ha aggiunto.