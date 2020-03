Coronavirus, ricetta del medico online: non bisogna spostarsi da casa, basta la mail o whatsapp: come funziona

Coronavirus, per la ricetta del medico non ci si deve più spostare da casa per raggiungere lo studio. Si può fare tutto online. E' quanto prevede una nuova ordinanza della protezione civile con l'obiettivo di limitare il più possibile gli spostamenti. L'ordinanza consente ai cittadini di ottenere dal proprio medico anche con un sms o un whatsapp oppure al telefono il numero di ricetta elettronica che va poi comunicato al farmacista. Nella stessa ordinanza vengono disciplinate anche tutte le modalità operative per farmacie ed Asl per i farmaci distribuiti in maniera diversa dal regime convenzionale ma anche per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente dei pazienti.