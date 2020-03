Coronavirus, Fondi come Codogno: la Regione Lazio fa scattare misure speciali per la zona rossa

Coronavirus, Fondi come Codogno. La Regione Lazio fa scattare un'ordinanza che contiene misure speciali nella zona rossa in vigore da venerdì 20 marzo. Vietato per i residenti allontanarsi dalla città, vietato entrare nella città, bloccati tutti gli uffici e spazi pubblici , tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle fondamentali come farmacie ed alimentari. Bloccato anche il trasporto pubblico e vietato uscire di casa anche per andare al lavoro.

Il provvedimento, firmato dal vicepresidente della Regione Daniele Leodori, dopo che sono registrati 40 casi di positività, tutti relativi a persone anziane, che avevano preso parte a una festa di Carnevale. Permesso il mercato ortofrutticolo che però deve attenersi a regole rigidissime.