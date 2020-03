Coronavirus, per la patente di guida in scadenza scatta la proroga: come funziona con il nuovo decreto

Coronavirus, in base al Decreto Cura Italia la patente di guida scaduta o in scadenza dopo il 17 marzo viene automaticamente prorogata al 31 agosto 2020. Per i documenti di identificazione, invece, quelli in scadenza alla data del 17 marzo, sono prorogati fino al 31 agosto 2020: utilizzare la patente come documento di riconoscimento sarà consentito sino al 30 agosto 2020, a patto che non venga utilizzata per l'espatrio. In quel caso restano i termini originari. Dal 10 marzo al 3 aprile sono sospese anche le scadenze di 60 giorni per il pagamento delle multe e di 30 giorni per la presentazione al ricorso del Giudice di pace.

