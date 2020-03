Coronavirus, qual è l'utilità di tenere le scarpe indossate fuori casa all'esterno della propria abitazione? Il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto in prima serata da Barbara Palombelli (leggi qui gli altri ospiti) ha risposto alla domanda che da gironi circola sui social network. "E' una precauzione un po' esagerata, anche se è utile per tanti agenti patogeni che possono arrivare in generale dall'esterno". Il rischio di contagio da Covid-19 può quindi arrivare anche dalle suole delle scarpe, anche se le autorità sanitarie non indicano questo tra i più frequenti rischi di trasmissione. A tal proposito, invece, ecco la risposta di Roberto Burioni.



