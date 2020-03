Oroscopo del Corriere di venerdì 20 marzo 2020: segni Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro, Scorpione e Pesci: l'oroscopo di venerdì 20 marzo 2020.

CANCRO

In generale, le cose dovrebbero andare molto bene per te oggi, quindi non perdere questa opportunità di inseguire i tuoi sogni.

SCORPIONE

Oggi hai un grande potere a tua disposizione. Non sprecare parole o azioni. Concentrate la vostra energia soloa su una o due cose importanti.

PESCI

La parola chiave oggi è "confini", fermatevi un attimo a pensare a cosa significhi per voi. È ora di fare un discorso serio con voi stessi.

