Oroscopo del Corriere di venerdì 20 marzo 2020: segni Toro, Vergine, Capricorno

Di Maio: "Priorita' e' far rientrare gli italiani non residenti all'estero"

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2020 Di Maio priorita' e' far rientrare gli italiani non residenti all'estero Le parole del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una diretta facebook per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev