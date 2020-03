Oroscopo del Corriere di venerdì 20 marzo 2020: segni Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo di Ariete, Leone e Pesci di venerdì 20 marzo 2020.

ARIETE

Inserisci una marcia in più nel tuo passo. Il ritmo lento può metterti a tuo agio, ma la giornata di oggi richiede qualcosa di molto più dinamico.

LEONE

La pura saggezza è una qualità importante a cui aspirare. Cominciate a evitare esibizioni rumorose e stravaganti per attirare l'attenzione.

SAGITTARIO

Pensate ad oggi come ad un momento riparatore per arrivare ad un punto di maggiore facilità e tranquillità. Abbiate fiducia in voi stessi.

L'oroscopo di venerdì 20 marzo: Cancro, Scorpione e Pesci

L'oroscopo di venerdì 20 marzo: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo di venerdì 20 marzo: Bilancia, Gemelli, Acquario