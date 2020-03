Si parlerà, come è ovvio, di Coronavirus nella puntata de I Fatti Vostri di venerdì 20 marzo 2020, alle 11 su Rai 2. Ecco anticipazioni e ospiti del programma condotto da Giancarlo Magalli. Si parlerà della storia di Leonardo Greco, trentasettenne che aveva contratto il Covid-19 ed è da poco uscito dalla terapia intensiva. Il professor Bruno Beomonte Zobel spiegherà come, grazie all'intelligenza artificiale, sia possibile fare una diagnosi di polmonite da Covid-19 in 20 secondi, grazie ad una Tac. E poi, Stefano Marongiu, guarito da ebola, oggi è in trincea contro il Coronavirus. Infermiere, nel 2015 Marongiu si ammalò di Ebola e rimase isolato per 28 giorni all'interno dell'istituto di Malattie infettive. Si collegherà con la piazza Daniela De Rosa, veterinaria, che è stata tra le prime persone della sua zona a risultare positiva al Coronavirus e oggi vive isolata in uno dei Comuni "chiusi" dell’Avellinese.



