Il principe Alberto II di Monaco positivo al coronavirus

A conferma che il Covid-19 sta ormai investendo tutto il continente, arriva da Monaco la notizia che riguarda direttamente la famiglia reale: il principe Alberto II di Monaco è positivo al coronavirus. A riferirlo per primo è stato il giornalista Guillaume Daret sul suo profilo Twitter. A stretto giro è arrivata anche la conferma da parte delle fonti ufficiali del Principato, precisando che "il suo stato di salute non desta alcuna preoccupazione". Il principe "è seguito dal suo medico e da un team di specialisti dell'ospedale Principessa Grace", "continua a lavorare dallo studio nei suoi appartamenti ed è in contatto costante con i membri del gabinetto e i collaboratori". Il Principato aggiunge che sono previste in modo regolare note sulle condizioni di salute del principe. A proposito di famiglie reali, è di pochissimi giorni fa la notizia che la Regina Elisabetta II d'Inghilterra si sia ritirata nel castello di Windsor dove trascorrerà il periodo di isolamento per scongiurare il contagio da coronavirus.