Coronavirus, Binotto: "Priorità adesso è la salute dei dipendenti Ferrari"

"La salute dei nostri dipendenti è importante. È la nostra massima priorità". Mattia Binotto, team principal della Ferrari, parla dell'emergenza coronavirus che, come tutti gli sport, ha sconvolto anche i programmi della Formula 1. La scuderia di Maranello, supportando pienamente la decisione presa da Fia e F1, ha deciso di anticipare il periodo di chiusura estiva, fermandosi dal 19 marzo e fino all'8 aprile. “Siamo riusciti ad andare a Melbourne, anche se non è stato facile essere lì perché abbiamo dovuto cambiare anche il nostro piano sui voli. Ma più di questo è ciò che sta accadendo in Italia che ci ha preoccupati", ha spiegato Binotto in un'intervista al sito della F1. "Esprimiamo la nostra solidarietà a tutto il nostro personale". "Ci sono molte restrizioni - ha aggiunto - che sono state applicate per ridurre al minimo i rischi di contagio e ciò sta influenzando la nostra capacità di sviluppo. Ora ovviamente è tutto sospeso. Prima dello stop, abbiamo cercato di ricalibrare i programmi di sviluppo sulla base di varie ipotesi di calendario ma, ovviamente, dobbiamo aspettare l'evoluzione della diffusione del coronavirus nel mondo e i suoi effetti sulla ripresa delle attività. Solo quando avremo un quadro più preciso saremo in grado di capire cosa saremo in grado di portare in pista nel primo Gran Premio della stagione. Dobbiamo capire come si svilupperà la situazione, ma speriamo di poter tornare al più presto possibile, una volta che le condizioni saranno giuste. Da parte nostra, siamo pronti a supportare la F1 e la Fia in questa delicata fase". "Ora c'è bisogno di serenità, di stare insieme con le nostre famiglie e di ricaricare le batterie", ha sottolineato Binotto. "Queste tre settimane di sospensione - un'anticipazione della pausa estiva - serviranno a ricaricarci di energie per poi spingere forte nei prossimi mesi, quando avremo due sfide da affrontare allo stesso tempo, quella del 2020 e quella per i progetti del 2021".