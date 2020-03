Milano, armati di coltello rapinano farmacia: arrestati

La polizia di Milano ha arrestato in flagranza, a Buccinasco (Milano), due fratelli, cittadini italiani di 43 e 47 anni, con precedenti penali, ritenuti responsabili di rapina in concorso ai danni di una farmacia di Milano. Secondo le ricostruzioni i due, armati di coltello, hanno rapinato una farmacia in via Parenzo, in zona San Cristofaro sul Naviglio. A seguito di una nota diramata dalla centrale operativa della questura, sono intervenute le pattuglie dei 'Falchi', che li hanno intercettati lungo la strada Vigevanese, nel vicino comune di Buccinasco. I militari li hanno rintracciati mentre si stavano allontanando a bordo di due biciclette e li hanno fermati, trovando un sacchetto in plastica contenente denaro contante e, all’interno di una busta, un coltello da cucina di grosse dimensioni. Uno dei due, indossava al collo un cappellino tagliato come un passamontagna e alla vista degli agenti, ha cercato di disfarsi di un paio di guanti gettandoli nel Naviglio Grande. Altri agenti della squadra mobile, intervenuti in ausilio ai colleghi, hanno raggiunto la farmacia per acquisire le immagini dall’impianto di video-sorveglianza. La visione delle immagini ha confermato i sospetti, nonostante i due si fossero camuffati con giubbini diversi. I due uomini sono stati arrestati portati nel carcere di San Vittore.