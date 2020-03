Chi l'ha visto torna venerdì 20 marzo 2020 in prima serata su Rai 3. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata. Nell'anniversario della morte di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin, il programma andrà in onda con una puntata speciale, alle 23.15 su Rai3, dal titolo "Il silenzio della giustizia". Una puntata con 45 minuti di interviste e documenti per non dimenticare, perché dopo 26 anni per Ilaria e Miran non c'è ancora la verità. Nei prossimi giorni, tra l’altro, sono attese conferme su eventuali novità investigative o se la Procura di Roma sceglierà il silenzio con la richiesta di archiviazione.



