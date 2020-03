Coronavirus, dagli Usa notizia di mezzo milione di mascherine arrivate dall'Italia

L'aeronautica militare americana ha trasportato mezzo milione di tamponi per fare il test per il coronavirus dall'Italia al Tennessee. Il generale David Goldfein, capo dell'Aeronautica, ha detto ai giornalisti al Pentagono che i tamponi sono sbarcati a Memphis lunedì 16 marzo, secondo quanto riportano i media americani. A dare la notizia, ora confermata dal Pentagono, è stata la rivista online specializzata Defense One, che afferma come la missione sia partita dalla base di Aviano in Friuli e come ne seguiranno altre nei prossimi giorni. Sono stati trasportati attraverso l'Atlantico su un aereo cargo Air Force C-17 del corriere Fedex e ora saranno distribuiti in tutto il Paese. L'agenzia Bloomberg riferisce che i kit con i tamponi per il test del coronavirus sarebbero stati forniti da un'azienda italiana.

