Coronavirus, Gallera: "Nessun ripensamento, a Bergamo nuovo ospedale da campo"

A Bergamo, dove si lavora a ritmo serrato per mettere in piedi un nuovo ospedale, nessuna marcia indietro da parte della Regione Lombardia. "Non c'è alcun ripensamento sulla realizzazione dell'ospedale da campo di Bergamo che per la Regione Lombardia rimane una delle priorità". Lo ribadisce l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in relazione alle notizie diffuse nelle ultime ore. "Abbiamo stabilito, in questa fase - spiega l'assessore - che la messa in funzione delle strutture sanitarie esterne ai presidi ospedalieri tradizionali sia strettamente connessa al reperimento di medici, infermieri e operatori aggiuntivi, che non possono essere sottratti dalle corsie e dagli altri reparti. Così sta avvenendo per Cremona, dove si sta allestendo un ospedale da campo del tutto autonomo con mezzi e personale americani, grazie alla donazione della ONG Samaritan's Purse". Lo slittamento di poche ore dall'avvio della realizzazione dell'ospedale da campo di Bergamo - sottolinea Gallera - è dovuto "proprio alle procedure di arruolamento e contiamo sull'arrivo di medici e dispositivi dall'estero in stretta collaborazione con la Croce Rossa".

