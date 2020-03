Coronavirus, viceministro Mauri: stiamo valutando restrizioni a orari supermercati

Coronavirus, il governo sta valutando ulteriori restrizioni agli spazi a disposizione dei cittadini e per gli orari dei supermercati. E' quanto ha annunciato Matteo Mauri, viceministro all'Interno, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “Stiamo valutando ulteriori restrizioni perché purtroppo non tutti hanno comportamenti corretti. C’è chi approfitta per andare in giro in strada senza motivo. Ci potrebbero essere altre restrizioni degli spazi a disposizione dei cittadini", ha spiegato Mauri. Il viceministro, a proposito delle restrizioni per i negozi alimentari ha puntualizzato che si sta valutando bene perché bisogna capire se la limitazione degli orari porti poi a una concentrazione di persone. "Stiamo facendo degli studi approfonditi sul rischio di non rispettare la distanza di sicurezza", ha spiegato.