Coronavirus, abitanti di un paese in Abruzzo si autoproducono le mascherine

Mancano le mascherine? I mille abitanti di Corfinio, paesino in provincia di L'Aquila, le producono da soli. A raccontare la storia a Tgcom24 è Tiziana Taucci, della cooperativa di servizi La Mosca Bianca: "Qui siamo abituati a rimboccarci le maniche quando c'è necessità, e lo stiamo facendo in questi giorni cucendo da soli le mascherine che servono", spiega Taucci. Che aggiunge: "Magari non saranno perfette, ma intanto è sempre meglio di niente". La mancanza di mascherine idonee alla protezione da contagio coronavirus è uno dei problemi più grandi in questi giorni di emergenza sanitaria. Un problema che riguarda principalmente le strutture sanitarie e le persone che per garantire gli approvvigionamenti al Paese sono costrette a lavorare.