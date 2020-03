Coronavirus

Il Regno Unito ora ha paura. A Londra caccia ai disinfettanti

di Giovanna Belardi Adesso anche il Regno Unito trema per il Coronavirus. E in Gran Bretagna vivono migliaia di italiani. In queste ore vanno a caccia di disinfettanti e alcol, per cercare di difendersi dal Covid19. Visto che nei supermercati alcuni articoli iniziano a scarseggiare, c'è chi fa riferimento ai mercati etnici per esempio a Londra, nei quartieri intorno alla city. Molti uffici sono ...