Coronavirus, Briatore a Stasera Italia: decreto della vergogna, io già costretto a licenziare mille dipendenti

Coronavirus, l'imprenditore Flavio Briatore in collegamento dalla sua abitazione di Monaco con Barbara Palombelli a Stasera Italia in onda su Rete 4 ha bocciato senza mezzi termini le misure prese dal governo Conte per contrastare le conseguenze sull'economia del Covid-19. "Questo non è un Decreto Cura Italia ma un decreto della vergogna", ha detto spiegando di essere stato già costretto a licenziare più di mille dipendenti. "O l'Europa ci stampa 2.5 trigliardi per far ripartire tutta l'economia, o ci conviene staccarci e mandarli a quel paese", ha aggiunto. Briatore, conosciuto per essere stato team manager in Formula 1, prima con scuderia Benetton e poi con scuderia Renault, è proprietario di numerosi locali per vip come il Billionaire a Dubai, Porto Cervo e Montecarlo.