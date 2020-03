Coronavirus: bonus 600 euro per lavoratori autonomi, ipotesi click day per ottenere indennizzo. E' polemica

Coronavirus, spunta l'ipotesi click day per ottenere il bonus da 600 euro riservato a lavoratori autonomi, partite Iva e Co.co.co dal Decreto Cura Italia già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in una intervista al quotidiano Il Sole 24 Ore ha spiegato che le modalità per ottenere l'indennizzo previsto per chi ha subìto danni a causa dell'emergenza Covid-19 saranno indicate in una circolare che dovrebbe uscire questa settimana mentre il click day potrebbe essere fissato per la prossima. I pagamenti potrebbero arrivare già ad aprile. Il Click day potrebbe essere necessario perchè oltre il limite delle risorse necessarie non potranno essere accettate nuove domande. Totale contrarietà all'ipotesi viene espressa da Confcommercio: "In questa fase di emergenza il click day rischierebbe di vanificare in buona parte la stessa volontà del legislatore", avverte l'associazione in una nota.