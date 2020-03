Coronavirus, Tar Campania conferma divieto attività sportiva all'aperto per rischio contagio

Coronavirus, il Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato contro l'ordinanza del presidente della Regione Campania che non consente attività sportiva all'aperto. Per i giudici del Tribunale amministrativo regionale il provvedimento è giusto visto "il rischio contagio, ormai gravissimo, in tutto il territorio regionale". Il Tar evidenzia che i dati che pervengono dall'Unità di crisi regionale dimostrano che, nonostante le misure adottate in precedenza, i numeri relativi al contagio sono in forte crescita in tutta la regione e che quindi vanno imposte delle regole più severe per evitare il contagio. Il divieto di praticare sport in strada, evidentemente, rientra tra queste misure.