Coronavirus, Legge 104: dodici giorni in più di permessi retribuiti per marzo e aprile

Coronavirus, il Decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede misure a sostegno delle imprese e della famiglia. In questo contesto, la presidenza del Consiglio dei ministri ha esteso la durata dei permessi retribuiti per assistere un familiare disabile, in base alla Legge 104. Il numero dei giorni di permesso è incrementato di ulteriori, complessive, dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti di servizio sanitario nazionale nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità. Si passa, quindi, dagli attuali tre giorni al mese a nove al mese (sia per marzo che per aprile). La domanda di autorizzazione per i permessi retribuiti in base alla Legge 104 deve essere presentata all'Inps (online).