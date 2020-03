Coronavirus, spread vola a 322. Bce: pronti a intervenire

Nuovo balzo dello spread tra Btp e Bund che è salito fino a 322 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,93%. Questo sta avvenendo nel corso della seduta di stamattina, mercoledì 18 marzo. Un tonfo che ha costretto la Bce a uscire allo scoperto dicendosi "pronta a intervenire sui mercati con nuove misure per calmierare lo shock dello spread causato dall'emergenza coronavirus". L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato: "Monitoriamo le conseguenze per l'economia, siamo pronti ad aggiustare le misure, se fosse opportuno". L'Eurotower valuterà ogni mossa "per salvaguardare la liquidità nel sistema bancario e per assicurare una trasmissione fluida della sua politica monetaria". Esattamente l'opposto di quanto aveva dichiarato inizialmente la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, provocando una catastrofe alla borsa italiana.