Coronavirus, attesa per il discorso di Merkel alla Germania in diretta tv

In ordine sparso: così gli Stati europei stanno affrontando, almeno fino a oggi mercoledì 18 marzo, l'emergenza coronavirus. Se l'Italia è stata la prima nazione ad essere colpita dal contagio, le altre si trovano adesso a dover fare gli stessi conti fatti dagli italiani due settimane fa. Per questo la cancelliera tedesca Angela Merkel parlerà stasera alla nazione delle misure straordinarie applicate e necessarie per affrontare la pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato un portavoce, mentre la rete Zdf ha fatto sapere che trasmetterà l'intervento attorno alle 19.20. Secondo Suddeutsche Zeitung, la politica della Cdu intende aggiornare la popolazione sulla situazione, ma non intende annunciare alcuna nuova restrizione alla vita pubblica, lanciando invece un appello ad applicare le regole. Il discorso sarà registrato e trasmesso anche da Ard e poi ripreso dagli altri network europei.