Coronavirus, ufficiale il bonus di 100 euro in busta paga per tutti i lavoratori in sede: come avere il premio

Coronavirus, il Decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale riconosce un premio di 100 euro per il mese di marzo ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40mila euro che non possono beneficiare dello smart-working, ossia che non possono lavorare da casa.

I 100 euro sono da rapportare al numero di giorni effettivamente svolti nella "propria sede di lavoro". Dunque, il premio introdotto dal decreto del Governo interessa sia i dipendenti pubblici che quelli del settore privato.

La cifra è pagata automaticamente dal datore di lavoro e viene poi a questo rimborsato dallo Stato, già nella busta paga di aprile, o comunque non più tardi del conguaglio di fine anno.