Coronavirus, sale a 30 il numero dei morti in Friuli Venezia Giulia

Le regioni, come in guerra, aggiornano quotidianamente i bollettini delle persone morte a causa del coronavirus. A oggi, mercoledì 18 marzo, è arrivato a 30 (otto in più rispetto a ieri) il numero delle persone decedute in Friuli Venezia Giulia a causa del coronavirus, tutte con pluripatologie. Per quel che riguarda i casi di positività, si è giunti a quota 394, mentre i pazienti curati nei reparti di terapia intensiva sono 28, di cui 5 dalla Lombardia. Lo ha comunicato la Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, impegnato a seguire la gestione dell'emergenza dalla sede della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia di Palmanova (Udine). I tamponi effettuati complessivamente dal Sistema sanitario regionale sono stati 5220. La somma dei ricoverati è pari a 104 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 222.