Coronavirus, Pregliasco a 8 e Mezzo: virus durerà fino ad aprile-maggio, la prossima settimana sarà decisiva

Coronavirus, Francesco Pregliasco - virologo dell'Università degli Studi di Milano- ospite della trasmissione televisiva Otto e Mezzo in onda martedì 17 marzo 2020 su La 7, in collegamento con Lilli Gruber ha parlato dell'emergenza Coronavirus. "E' abbastanza certo che dovremo farci tenere compagnia da questo problema fino al mese di maggio, probabilmente giugno, ma spero in un continuo trend di discesa- ha evidenziato - I dati ci dicono che la situazione è ancora in crescita, sono casi nati 7-10 giorni fa. Gli effetti della stretta che abbiamo adottato si vedranno nella prossima settimana e in quella successiva. Anche nelle regioni in cui la situazione non è pesante mi pare ci sia stato un incremento".

Per il virologo la prossima settimana sarà quindi cruciale: "Vedremo i risultati delle misure adottate, è determinante vedere se il trend rallenta in modo significativo. Ritengo che entro la prossima settimana vedremo un calo: è una speranza ma è anche una possibilità oggettiva, come accaduto a Wuhan con misure così stringenti".