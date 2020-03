Coronavirus, a Civitanova Marche nasce bimba da mamma positiva al virus. Si chiama Eva e sta bene

Coronavirus, finalmente anche una bella notizia: a Civitanova Marche è nata una bimba da mamma positiva al virus: le è stato imposto il nome di Eva, la piccola sta bene. A registrare l'evento (con tanto di foto, che proponiamo) sulla sua pagina Facebook è il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. "Poco fa, al termine di una lunga giornata, un fiocco rosa, una notizia che ci dà speranza: al punto nascita Covid di Civitanova è nata Eva - scrive Ceriscioli - E' la prima nascita nelle Marche da una mamma risultata positiva al coronavirus. Per queste mamma all'ospedale di Civitanova è stato riservato un apposito ambiente per garantire il parto in sicurezza sanitaria".