L'oroscopo del Corriere di mercoledì 18 marzo 2020: previsioni per i segni zodiacali Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno: l'oroscopo di mercoledì 18 marzo 2020.

ARIETE

Una sensazione di incomprensione vi allontana dalla persona cui volete comunque un gran bene: tra realtà e sogno, in mezzo c’è l’oceano.

LEONE

Gli astri oggi non concedono proroghe. Messi alle strette, non avrete più scuse per rimandare i vostri compiti, compresi quelli più seccanti.

SAGITTARIO

Parole d’amore e promesse di eterna amicizia. Vicini o lontani, quando le anime vibrano sulla stessa frequenza, le distanze si annullano.

