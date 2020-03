Coronavirus: la Toscana annuncia lo screening di massa, acquistati 500mila test del sangue

Il Coronavirus spiegato ai bambini dall'Eurac Research di Bolzano

(Agenzia Vista) Bolzano, 17 marzo 2020 Il Coronavirus spiegato ai bambini dall'Eurac Research di Bolzano L'Eurac Research di Bolzano ha ideato un video per spiegare ai bambini cosa è e come si combatte il Coronavirus. Il video illustra in maniera semplice e chiara tutte le informazioni più rilevanti per i bambini in merito al Coronavirus. Vengono illustrate in maniera chiara soprattutto le regole ...