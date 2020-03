Emergenza coronavirus, a Firenze 30 moduli prefabbricati per persone in quarantena

Nell'ambito delle misure per contrastare il diffondersi dell'epidemia da coronavirus, un'area di accoglienza per i cittadini in quarantena è stata allestita dalla protezione civile del Comune di Firenze nel parcheggio scambiatore di viale Guidoni e servirà a fare fronte ad eventuali emergenze nel reperimento di posti per quanti dovranno rimanere isolati per 14 giorni. Sarà un'area presidiata dalla polizia municipale nella quale saranno eventualmente accolte persone in quarantena, positivi non sintomatici, o in via di negativizzazione, non ammalati. "Nelle molteplici attività che sta gestendo la nostra protezione civile - ha spiegato la vicesindaca Cristina Giachi - vi è anche il reperimento e l'allestimento di strutture per i cittadini che sono soggetti a quarantena. In prima istanza è stata fatta una ricognizione delle disponibilità in strutture alberghiere, ma viste le difficoltà che hanno riscontrato in Lombardia ed in altre regioni per il reperimento di questi posti, la protezione civile fiorentina sta provvedendo ad allestire anche un'area di accoglienza con criteri straordinari". L'area scelta verrà allestita con 30 moduli alloggiativi prefabbricati, ciascuno dotato di arredi e bagno, oltre altri 3 di logistica, infermeria e segreteria, che permetteranno la permanenza di un singolo assistito a cui verranno forniti assistenza e pasti all'interno del modulo.