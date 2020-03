Coronavirus, Gallera: "Aumento contagio costante, non esponenziale, è una buona notizia"

"Non pare esserci la crescita esponenziale che ci si aspettava, i dati ci dicono che è costante, è una buona notizia". Così oggi, martedì 17 marzo, l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera intervenuto nel corso della trasmissione Agorà su Rai3 a proposito dell'emergenza coronavirus che la sua regione, in particolare, sta affrontando. "Aspettiamo nei prossimi giorni, entro domenica, per verificare se c'è un rallentamento", ha aggiunto Gallera. "Lavoriamo sulle ore. Ieri eravamo quasi a zero come posti letto come terapia intensiva. Quando alle dieci è arrivata la notizia di questi 30 posti letto, mi sono quasi messo a piangere per la tensione della giornata e per la bellissima notizia". E ancora: "Il recupero dei respiratori deve avvenire nei prossimi tre quattro giorni, almeno gli ordini, non si può aspettare settimane. Stasera diamo una speranza a 30 persone in più che fanno fatica a respirare", ha detto l'assessore regionale lombardo.