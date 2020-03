Coronavirus, la squadra di calcio di Wuhan dalla Spagna torna in Cina e va di nuovo in quarantena

Dalla quarantena in Spagna alla quarantena in Cina. Dopo aver superato tutti i tipi di test e le due settimane di quarantena, la squadra di calcio cinese del Wuhan Zall, team della città dove è scoppiata l'epidemia da coronavirus, ha iniziato un mese e mezzo fa la sua preparazione in Spagna non senza problemi. Ora dopo circa sei settimane nella nazione europea, diventata negli ultimi giorni tra le più colpite dal Covid-19, la squadra guidata da José González è ora tornata Wuhan, una città nella quale, a poco a poco, la normalità inizia a essere la protagonista di tutti i giorni. Tuttavia, il Wuhan, i giocatori, i dipendenti e lo staff tecnico hanno ancora molta strada da fare per tornare a quel tipo di normalità. Come riporta 'Marca', all'arrivo nella città che dà il nome alla squadra, ogni membro della squadra è stato isolato in una stanza d'albergo. Zero contatto con l'esterno. Come tutti quelli che arrivano dall'esterno della Cina, sono stati accolti all'aeroporto con impiegati-tecnici-specialisti vestiti con indumenti di sicurezza, maschera e occhiali. Dall'aeroporto sono andati dritti in hotel. Non c'era tempo per altro. Non sono stati in grado di vedere le famiglie. Isolamento assoluto per quindici giorni. E non escono nemmeno a mangiare. Il cibo viene loro consegnato fuori dalla porta. Doppia quarantena, praticamente, prima in Europa e ora in Cina. Con la speranza che sia l'ultima.