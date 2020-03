Torna oggi, martedì 17 marzo 2020, il consueto appuntamento con Cartabianca. Ecco alcune anticipazioni della puntata di questa sera, in onda alle 21.20 su Rai 3, con la conduzione di Bianca Berlinguer (su La7, invece, il talk show concorrente, DiMartedì). Al centro della trasmissione l'emergenza Coronavirus e come la stanno vivendo l'Italia e gli italiani. E, come riportato nel video pubblicato sulla pagina facebook ufficiale della trasmissione, "Come si vive nell'emergenza? E quanto tempo, dolore, sofferenza ci vorrà prima di tornare alla normalità come sta facendo oggi la Cina? Ricordiamoci che dipende anche da ognuno di noi e restare a casa è il primo dovere da rispettare". Gli inviati del programma hanno inoltre raccolto le testimonianze di chi sta finendo la quarantena in India e di chi è dovuto rientrare anticipatamente in Italia.