Capua, bulgaro si scaglia con un'ascia contro moglie e figlio: arrestato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua, in provincia di Caserta, hanno proceduto all’arresto di un quarantaduenne bulgaro, di fatto domiciliato in Sparanise, per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. I militari dell’Arma, a seguito della richiesta di intervento al 112, sono giunti presso l'abitazione segnalata dove era in corso una lite in famiglia e dove hanno sorpreso il bulgaro che per futili motivi, brandendo un'ascia, prima si era scagliato contro la moglie ed il figlio minore, entrambi conviventi, e poi anche contro altri due connazionali intervenuti in difesa della donna e del ragazzo. Durante le concitate fasi della colluttazione questi ultimi due sono riusciti a disarmarlo, ma uno di loro ha riportato una ferita al braccio sinistro. Anche se disarmato, l’uomo, accortosi della presenza dei carabinieri, si è subito scagliato contro di loro, i quali, con non poche difficoltà, sono riusciti ad immobilizzarlo. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.