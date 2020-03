Coronavirus, Gelmini (Forza Italia): "Il decreto non basta, servono modifiche"

Tra i commenti che sono seguiti all'annuncio del decreto in sostegno dell'economia da parte del premier, Giuseppe Conte, c'è anche quello di Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "La consapevolezza di Conte che il decreto non basterà è certamente corretta, anche se non si capisce con quali risorse si potranno gestire gli ulteriori e successivi interventi. Il Presidente del Consiglio ha preannunciato un nuovo decreto per aprile: speriamo che ciò consenta di superare i limiti di questo primo intervento normativo. A cominciare dal riconoscimento del sacrificio che stanno facendo gli operatori sanitari e dalle risorse necessarie per non lasciare soli i lavoratori autonomi. Occorrerà intervenire strutturalmente anche sullo slittamento delle scadenze: sul fisco non ci si può limitare a rinvii a breve, e oltre che sui mutui servono misure anche sugli affitti", ha detto Gelmini che così ha poi concluso la sua nota: "Siamo lontani dall’aver risolto tutti i problemi: adesso il decreto venga subito in Parlamento e Governo sia disponibile ad accogliere modifiche migliorative".