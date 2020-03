Coronavirus, il direttore Oms: "Azioni non ancora sufficienti su test e isolamento"

Le misure adottate dagli Stati per contenere e arginare il virus non sono abbastanza efficaci. "Abbiamo visto una rapida escalation nelle misure di distanziamento sociale, come chiusure di scuole, cancellazione di eventi sportivi e altri raduni. Ma non abbiamo visto una escalation sufficientemente urgente su test, isolamento e tracciamento dei contatti, che è spina dorsale della risposta alla Covid-19": sono parole del direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il livello di attenzione a livello mondiale nei confronti di quella che è stata dichiarata pandemia da coronavirus, evidentemente non basta per rallentare la diffusione, almeno stando a quanto dichiarato dal vertice dell'Oms. Molti Paesi, anche in Europa dove è stata l'Italia la prima nazione a subire il rapido diffondersi del contagio, si sono attivati in ritardo e ora il rischio di una crescita vertiginosa dei contagi è quantomai concreto.