Coronavirus, Decreto Cura Italia: vietato licenziare per due mesi. Ecco il pacchetto di aiuti per le imprese

Coronavirus, il Consiglio dei Ministri lunedì 16 marzo ha varato il Decreto Cura Italia, una manovra da 25 miliardi per superare la crisi determinata dall'emergenza Covid-19. Il capitolo delle misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori è quello più corposo. "L'obiettivo è quello di fare in modo che non ci sia nemmeno una persona che perda il lavoro per colpa del coronavirus", hanno detto il premier, Giuseppe Conte e i ministri Roberto Gualtieri (Economia) e Nunzia Catalfo (Lavoro) che hanno presentato la manovra da 25 miliardi di euro di cui dieci destinati proprio al pacchetto occupazione e lavoro. Previste anche 9 settimane di cassa integrazione per tutti i lavoratori, anche per aziende con meno di 5 dipendenti.

Innanzitutto, vengono congelati i licenziamenti sulla base del “giustificato motivo oggettivo” (come crollo ordini o chiusura di un reparto per casi di contagio). La misura riguarda le procedure dal 23 febbraio in avanti, da quando cioè è scoppiata l’emergenza sanitaria. Per i lavoratori in quarantena, si conferma il computo del periodo di astensione dal lavoro malattia.

Per 9 mesi dal provvedimento, lo Stato fornisce una garanzia per i prestiti fino a 5 milioni volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e del limiti previsti dal provvedimento stesso. In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati al credito.