Coronavirus, in supporto all'ospedale di Bergamo 24 medici e 4 infermieri dell'Esercito

All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle città in cui si registra uno dei focolai più importante in Lombardia alle prese con l'emergenza coronavirus, sono arrivati 24 medici e 4 infermieri della sanità militare, mentre continua il reclutamento del personale per dare sostegno a medici e infermieri che lavorano ininterrottamente ormai da settimane. Ad oggi sono arrivate 2.200 domande e ne sono state selezionate 1.020: lo ha fatto sapere la Regione Lombardia nel bollettino giornaliero sull'emergenza coronavirus. Intanto, negli ultimi tre giorni, sono stati spostati in altre strutture "dove continuano a essere curati", 180 pazienti "tutti con un quadro stabile", ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.