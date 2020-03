Coronavirus, sospensione tasse e mutui casa anche a lavoratori autonomi. Cosa prevede il Decreto Cura Italia

Coronavirus, nel Decreto Cura Italia varato dal Consiglio dei Ministri lunedì 16 marzo 2020 e presentato dal premier, Giuseppe Conte, è prevista anche la sospensione di mutui per la casa e tasse per venire incontro alle difficoltà legate all'emergenza Covid-19 di famiglie e imprese.

Il Decreto prevede la sospensione del versamento delle ritenute d'acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni o interesse, in un'unica soluzione fino entro il 31 maggio 2020 o attraverso rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020. I versamenti sono sospesi anche per quanto riguarda il lavoro domestico.

E' sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Anche in questo caso, i versamenti potranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in un'unica rata o rateizzando (massimo 5 rate a partire da maggio 2020).

Per quanto riguarda botteghe e negozi, è riconosciuto ai titolari un credito d'imposta del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella misura catastale C/1.

Prevista una proroga per le scadenze relative alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da Inps e Inail.

Sospesi i mutui. Il Decreto prevede un Fondo prima casa per un periodo di nove mesi dal provvedimento, il beneficio viene esteso ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33%. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'Isee.