Coronavirus, borsa di Milano ancora in picchiata, titoli sospesi. Lo spread schizza in alto

Un altro crollo in borsa nella mattina di lunedì 16 marzo per Piazza Affari all'indomani dell'intervento d'emergenza della Fed e delle altre banche centrali. Il Ftse Mib annulla i rialzi di venerdì e torna sotto i 15 mila punti, con un calo di quasi l'8%. Molti titoli hanno aperto e sono poi stati sospesi per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo: stop a oltre -10% per Atlantia, Bper, Fca, Intesa Sanpaolo e Mediobanca. Ieri sera la Federal Reserve ha portato i tassi a zero con l'avvio di un Qe da ben 700 miliardi di dollari ma non è bastato. Nel comunicato diffuso la Banca centrale Usa ha fatto sapere che i tassi saranno mantenuti a zero fino a quando "non saremo sicuri che l'economia abbia resistito agli eventi recenti e fino a quando non sapremo di essere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi massimi in termini di occupazione e stabilità dei prezzi". Impennata anche dello spread Btp-Bund che sale a 259 punti base, con il rendimento del decennale italiano che si spinge fino al 2% sul mercato secondario.