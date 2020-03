Violenta esplosione in palazzina a Seriate, Bergamo: un morto

Una persona è morta e due sono rimaste ferite nell'esplosione di una palazzina a Seriate, in provincia di Bergamo. La deflagrazione è avvenuta nella mattinata di lunedì 16 marzo e ha distrutto una palazzina in via Dante. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. All'origine dell'esplosione pare sia stata una fuga di gas, ma ancora resta da definire con esattezza e per ricostruire l'esatta dinamica è stata inviata da Milano una squadra specializzata dei vigili del fuoco. I detriti dell'edificio esploso sono sparsi per decine di metri, a testimonianza di quanto violenta sia stata la deflagrazione. Secondo quanto riferisce l'Eco di Bergamo, una ragazza sarebbe stata estratta viva dall'appartamento in cui ci sarebbe stata la fuga di gas e quindi l'esplosione.