Coronavirus, Salvini: "Non era una passeggiata, andavo a fare la spesa"

Nel corso di una diretta Facebook, il leader della Lega, Matteo Salvini ha risposto stamattina, lunedì 16 marzo, a chi lo aveva criticato per essere stato fotografato in giro per le strade di Roma. "Qualcuno polemizza anche sul fatto che Matteo Salvini esce a far la spesa. Non è una passeggiata. Penso di aver diritto di poter fare la spesa velocemente e sotto casa anche io", ha detto sul canale social Salvini. Il capo della Lega ha anche aggiunto: "Tutto quello che non è fondamentale penso che debba essere chiuso, lo chiediamo da settimane. Deve chiudere tutto quello che non è strategico e necessario. Costringere migliaia di lavoratori a lavorare per cose non necessarie non mi sembra strategico per il Paese", ha concluso Salvini.