Coronavirus, la Fed taglia i tassi e li riporta a quota zero contro effetti emergenza. Ma Borse ancora giù

La Federal reserve americana ha deciso di tagliare i tassi di interesse riportandoli a quota zero per contrastare gli effetti che l'emergenza Coronavirus stanno avendo sull'economia. La Fed ha anche annunciato che manterrà questi tassi a livelli vicino alle zero fino a quando non sarà superata la crisi. Non solo. La Fed ha anche dato il via a un programma da 700 miliardi di dollari per l'acquisto di titoli. Il presidente Donald Trump ha parlato di "un grande passo". Ma gli effetti sulle Borse sono scarsi. Lunedì 16 marzo, l'apertura delle Borse europee è stata pessima: Milano è andata giù del 7.5%.