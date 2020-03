Coronavirus, trattori della Coldiretti in azione per sanificare le strade

Sono in corso le operazioni di sanificazione in moltissime città italiane. E' una delle misure per arginare il diffondersi del coronavirus. In queste operazioni, i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati in tutta Italia per sanificare strade e piazze con la distribuzione di acqua disinfettante grazie all’uso di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori. Lo rende noto il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, che per combattere l’emergenza sanitaria del coronavirus ha lanciato un appello a tutti gli associati diffusi lungo la Penisola a rendersi disponibili alle autorità locali per contribuire alla più ampia opera di bonifica mai realizzata prima. Una iniziativa concordata con la Protezione Civile e resa immediatamente operativa già in Piemonte e in Veneto dopo l’accordo con il governatore Luca Zaia. Trattori a parte, le amministrazioni comunali italiane si sono attivate in questo senso utilizzando in molti casi autobotti del parco pubblico.