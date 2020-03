Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 marzo 2020 per i segni Capricorno, Acquario e Pesci

Nuova settimana e nuovo oroscopo di Paolo Fox: ecco le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci dal 16 al 22 marzo 2020.



Capricorno: Con Venere favorevole i legami importanti resistono, mentre quelli che hanno già conosciuto una crisi molto forte durante il mese passato, potranno crollare definitivamente. Ma a questo punto con grande vantaggio perchè ci si libera ed è possibile fare nuovi incontri.



Acquario: Qualche piccola complicazione è inevitabile visto che alla fine del mese Saturno entrerà nel tuo segno e sarà in aspetto conflittuale con Urano. Cerca di non dare risposte certe se non sei sicuro di quello che dici. Gli incontri occasionali, rari visto il momento, vanno vissuti per quello che sono.



Pesci: Solo se un rapporto è valido proseguirà. In casi migliori si può parlare di problematiche di lavoro, personali, che allontanano dai sentimenti. Probabilmente alcuni fastidi di carattere pratico e pensieri eccessivi riguardanti la situazione che viviamo si scaricano erroneamente nel rapporto d'amore.